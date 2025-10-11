ব্র্যাক হেলথকেয়ারে ছাড় পাবেন অরেঞ্জ ক্লাবের সদস্যরা 

ব্র্যাক হেলথকেয়ারে ছাড় পাবেন অরেঞ্জ ক্লাবের সদস্যরা
বাংলালিংকের অরেঞ্জ ক্লাবের সদস্যদের বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা দেবে ব্র্যাক হেলথকেয়ার। এ ব্যাপারে দেশের শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল অপারেটর বাংলালিংক ও ব্র্যাক হেলথকেয়ারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে।
এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, এই অংশীদারত্বের ফলে বাংলালিংকের অরেঞ্জ ক্লাবের সদস্যরা ব্র্যাক হেলথকেয়ারের বিভিন্ন সেবায় বিশেষ ছাড় উপভোগ করবেন। এর মধ্যে রয়েছে নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজে ৩০ শতাংশ, কিডনি ফাংশন টেস্টে ২৫ শতাংশ, রেডিওলজি ও ইমেজিং পরীক্ষায় ১০ শতাংশ এবং ফার্মেসি থেকে নির্ধারিত ওষুধ ক্রয়ে ৫ শতাংশ ছাড়।
সম্প্রতি ঢাকায় বাংলালিংকের প্রধান কার্যালয়ে সমঝোতা স্মারক সই হয়। অনুষ্ঠানে বাংলালিংকের লয়্যালটি প্রোগ্রামের সিনিয়র ম্যানেজার জাইন জামান ও লয়্যালটি পার্টনারশিপ ম্যানেজার শাহাদাত এইচ মজুমদার এবং ব্র্যাক হেলথকেয়ারের সিনিয়র ম্যানেজার মো. রোকনুজ্জামান ও মার্কেট আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশনসের ডেপুটি ম্যানেজার এ কে এম মঈনউদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
বাংলালিংকের চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান বলেন, ব্র্যাক হেলথকেয়ারের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে অরেঞ্জ ক্লাবের সদস্যরা আরও সহজে ও কম খরচে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাবেন।