বিএইচবিএফসির খেলাপি ঋণ কমে ৩.৪৫%
বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের (বিএইচবিএফসি) ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারের সম্মেলনেও বিএইচবিএফসির মাঠপর্যায়ের অফিসপ্রধানদের অংশগ্রহণ করেন। এ বছর মাঠপর্যায়ের মোট ৯১টি কার্যালয়ের ব্যবস্থাপকেরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিএইচবিএফসি এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি হলে সম্প্রতি বিএইচবিএফসির ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। বিএইচবিএফসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এ এস এম আব্দুল হালিম ও পরিচালনা পর্ষদের সব সদস্য। বিএইচবিএফসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. নূর আলম সরদার ও মহাব্যবস্থাপকেরা (জিএম) সম্মেলনের বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা করেন।
সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক বলেন, গৃহায়ণ খাতে সরকারিভাবে ঋণ প্রদানকারী একমাত্র সংস্থা হিসেবে বিএইচবিএফসির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতের সম্ভাবনা ও দায়িত্ব বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে নিজ ক্ষেত্রে একটি রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে দেন বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের (বিএইচবিএফসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল মান্নান প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিএইচবিএফসি এযাবৎকালের সেরা সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষ করে শ্রেণিকৃত ঋণ ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় করেছে এবং মুনাফায় ২ দশমিক ৫২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।