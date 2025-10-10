আহমেদ আমিন গ্রুপের ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট চালু
আহমেদ আমিন গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হেরিয়া গ্লোবাল ফুডস লিমিটেড সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানে ‘রাইটসাইড’ নামে একটি উদ্ভিদভিত্তিক ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট চালু করেছে। সেই সঙ্গে চিনির বিকল্প পণ্য ‘সুগালোজ’ ও ‘ট্যাপট্যাপ’-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, এ উপলক্ষে মালয়েশিয়ার বেসফুড এসডিএন বিডি এবং আমাজন ডাইনার্স (এম) এসডিএন বিডির সঙ্গে হেরিয়া গ্লোবাল ফুডস লিমিটেডের দুটি চুক্তি হয়েছে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে মালয়েশিয়ান হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি হাজওয়ান হাসনোল; বারডেম হাসপাতালের পুষ্টিবিদ কামরুন নাহার; আহমেদ আমিন গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট রুহুল আমিন, বাদরুল আমিন, খায়রুল আমিন; পরিচালক আহমেদ আরফিন আমিন ও আহমেদ মর্তুজা আমিন; মালয়েশিয়ান অংশীদারদের পক্ষে বেসফুড এসডিএন বিডির সিইও টম হিউ ও পরিচালক সাথিয়া সিলান এবং আমাজন ডাইনার্স (এম) এসডিএন বিডির পরিচালক নেসামালার সাটকুনাসিঙ্গাম ও অংশীদার সুরেশরাজ বাসুদেবান।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নতুন স্বাস্থ্যকর জীবনধারা ও খাদ্য উদ্ভাবনে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসচেতন ও উদ্ভিদভিত্তিক খাদ্য সমাধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রযাত্রা হিসেবে বিবেচিত হবে; যা বেসফুড ও অ্যামাজন ডাইনার্সের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।