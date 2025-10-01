এনআরবি ব্যাংকের ২টি নতুন পণ্য চালু
এনআরবি ব্যাংক সম্প্রতি ‘এনআরবি প্রতিদিন’ ও ‘অটো ফিক্সড লোন’ নামে দুটি উদ্ভাবনী পণ্য চালু করেছে। এর মধ্যে এনআরবি প্রতিদিন হচ্ছে দৈনিক মুনাফাভিত্তিক পণ্য; আর অটো ফিক্সড লোন হলো প্রি-রেজিস্টার্ড বা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি ক্রয়ের জন্য বিশেষ ঋণসুবিধা। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) তারেক রিয়াজ খান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. শাহীন হাওলাদার, মো. আলী আকবর ফরাজী, আনোয়ার উদ্দিন ও এম রাশিদুল হুদাকে সঙ্গে নিয়ে পণ্য দুটির উদ্বোধন করেন।
ব্যাংকের প্রধান প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে রিটেইল ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান মো. রেজাউল শাহরিয়ার ও ট্র্যানজেকশন ব্যাংকিং বিভাগের কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।