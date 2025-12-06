ডিসেম্বরজুড়ে আড়ংয়ে চলবে কারুশিল্পের উৎসব

ডিসেম্বরজুড়ে আড়ংয়ে চলবে কারুশিল্পের উৎসব
বাংলাদেশের কারুশিল্প, ঐতিহ্য আর শীতের উৎসবমুখর আবহকে সামনে রেখে আড়ং আয়োজন করেছে ‘উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড ২০২৫: কারুশিল্পের উৎসব’। এ আয়োজনের অংশ হিসেবে ডিসেম্বরজুড়ে আড়ংয়ের তেজগাঁও আউটলেট রূপ নেবে এক প্রাণবন্ত উৎসবস্থলে, যেখানে দেশের কারুশিল্পী, ক্রেতা ও কমিউনিটি একত্রে উদ্যাপন করবে জামদানি, নকশিকাঁথা, হ্যান্ড এমব্রয়ডারি, গয়না, রিকশা আর্টসহ নানা কারুকর্মের ঐতিহ্য। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় প্রতিষ্ঠানটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠার প্রায় পাঁচ দশক ধরে আড়ংয়ের যাত্রাকে এগিয়ে নেওয়া গ্রামীণ কারুশিল্পীদের দক্ষতা, গল্প এবং তাঁদের সৃষ্টিকে তুলে ধরতেই এবারের আয়োজন। উৎসব চলাকালে তেজগাঁও আউটলেট রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। প্রতি সপ্তাহে থাকছে আলাদা থিম—পিঠা উৎসব, ঠান্ডা বিটস, বিয়ে উৎসব ও শীর্ষ শিল্পীদের অংশগ্রহণে কনসার্ট।
পরিবারবান্ধবভাবে সাজানো উৎসবে রয়েছে পিঠা, ফুচকা, চটপটি, কাবাবসহ জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুডের ফুডকার্ট, শিশুদের জন্য কিডস জোন, টেরাকোটা টেলসে কার্নিভ্যাল গেমস, লাইভ মিউজিক এবং ডু ইট ইয়োরসেলফ ক্র্যাফট জোন। দর্শনার্থীরা নতুনভাবে সাজানো আড়ং জোনে ডিজিটাল অভিজ্ঞতাও উপভোগ করতে পারবেন।
আড়ংয়ের পাশাপাশি ব্র্যাকের অন্যান্য সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ—আড়ং অরিজিনস, আড়ং ডেইরি, ব্র্যাক হেলথ কেয়ার ও অতিথিও উৎসবে যুক্ত হয়েছে। কারুশিল্প, সামাজিক প্রভাব ও টেকসই উন্নয়নে আড়ংয়ের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করছে ‘উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড ২০২৫’। গ্রাহকদের সঙ্গে কারুশিল্পীদের সরাসরি সংযোগ তৈরিই এ উৎসবের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।