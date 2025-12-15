এক্সিকিউটিভ লাইফস্টাইলস
বাংলাদেশে কোহলারের ১২ বছর পূর্তি
ঢাকার বনানীর শোরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দেশে কোহলারের ১২ বছর পূর্তি উদ্যাপন করা হয়।
কোহলারের সঙ্গে বাংলাদেশে ১২ বছরের সফল অংশীদারত্ব উদ্যাপন করেছে স্থানীয় এক্সিকিউটিভ লাইফস্টাইলস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি মেঘনা এক্সিকিউটিভ হোল্ডিংসের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশে কোহলারের একমাত্র পরিবেশক।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এক্সিকিউটিভ লাইফস্টাইলস এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, সম্প্রতি কোহলারের ঢাকার বনানীর শোরুমে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে দেশে প্রতিষ্ঠানটির ১২ বছর পূর্তি উদ্যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশের শীর্ষস্থানীয় স্থপতি, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, ডেভেলপার ও বিশিষ্ট গ্রাহকেরা অংশ নেন। এ সময় কোহলারের নতুন পণ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ায় কোহলারের বিক্রয় পরিচালক অভিষেক কুমার, মেঘনা এক্সিকিউটিভ হোল্ডিংসের পরিচালন পরিচালক আশিক উন নবী ও হেড অব মার্কেটিং নাফিজ ইমতিয়াজ করিম, এক্সিকিউটিভ লাইফস্টাইলসের বিক্রয় ও পরিচালন মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মাইদুল করিম নাগিব প্রমুখ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কোহলারের মডার্ন লাইফ এজ ডেকো ফসেট এবং ব্রাশ রোজ গোল্ড (বিআরডি) কালার ফিনিশ উন্মোচন করা হয়। এই নতুন পণ্যগুলো কোহলারের ঢাকার বনানী, উত্তরা ও বাংলামোটরের শোরুমে পাওয়া যাবে। এতে বলা হয়, গত ১২ বছরে এক্সিকিউটিভ লাইফস্টাইলস বাংলাদেশে কোহলার ব্র্যান্ডের বিস্তার এবং গ্রাহকদের বিশ্বমানের পণ্য ও প্রিমিয়াম সেবার অভিজ্ঞতা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বনানী, উত্তরা ও বাংলামোটর শোরুমের মাধ্যমে দেশের গ্রাহকদের কাছে কোহলারের বিশ্বমানের পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে।
এক্সিকিউটিভ লাইফস্টাইলস জানায়, তারা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা, রেনেসাঁ ঢাকা, হোটেল রামাদা কক্সবাজার, হোটেল ম্যারিয়ট ভালুকা, হোটেল ক্রাউন প্লাজা এয়ারপোর্ট ঢাকা, এভারকেয়ার হাসপাতাল চট্টগ্রাম ও সৌদি আরব দূতাবাস। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে দেশের শীর্ষস্থানীয় ডেভেলপারদের সঙ্গে কাজ করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে বিটিআই, বে ডেভেলপমেন্টস, কনকর্ড ডেভেলপমেন্টস, এডিসন রিয়েল এস্টেট, এসেট ডেভেলপমেন্টস, বেস্ট হোল্ডিংস, সাউথ ব্রিজ হাউসিং, নির্মাণ বিল্ডার্স অ্যান্ড ডেভেলপার্স, সানমার প্রোপার্টিজ ও শান্তা হোল্ডিংস।