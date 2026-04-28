এগলাল’স এবিসি চ্যারিটি স্কুলের পাশে শেল্​টেক্​

শেল্‌টেক্‌ সম্প্রতি এগলাল’স এবিসি চ্যারিটি স্কুলের সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি সই করেছে। চুক্তিটির আওতায় এগলাল’স এবিসি চ্যারিটি স্কুলের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয় বহনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে শেল্‌টেক্‌
এগলাল’স এবিসি চ্যারিটি স্কুলের সঙ্গে স্পনসরশিপ তথা পৃষ্ঠপোষকতাবিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে শেল্​টেক্। ঢাকার ভাটারা এলাকায় অবস্থিত এগলাল’স এবিসি স্কুল প্রাঙ্গণে সম্প্রতি এই সমঝোতা স্মারক সই করা হয়।

এক বিজ্ঞপ্তিতে শেল্​টেক্ এ তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার প্রতি শেল্​টেকের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই সমঝোতা চুক্তির আওতায় এগলাল’স এবিসি চ্যারিটি স্কুলের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয় বহনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে শেল্​টেক্। একই সঙ্গে শেল্​টেক্ ‘স্পনসর আ চাইল্ড প্রোগ্রাম’-এর আওতায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা দেবে।

