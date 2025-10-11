লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৃষি ব্যাংকের পর্যালোচনা সভা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ময়মনসিংহ বিভাগের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ব্যবসা সম্প্রসারণবিষয়ক এক পর্যালোচনা সভা গত বুধবার জামালপুরের শহীদ সাফওয়ান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংকটির ময়মনসিংহ বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে করণীয় নির্ধারণে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। ব্যাংকটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্চিয়া বিনতে আলী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষি খাত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণসহ আমানত সংগ্রহ, ঋণ আদায় ও প্রবাসী আয় আহরণে কৃষি ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে। এই অবস্থায় চলতি বছর ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ও ব্যাংকটিকে লাভজনক করতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।
ময়মনসিংহ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জামিল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আ. রহিম ও মোহা. খালেদুজ্জামান, ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক আশরাফুজ্জামান খান এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মো. নাজমুল হোসেন। এ ছাড়া সভায় ময়মনসিংহ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।