নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাস দিল পূবালী ব্যাংক

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাস দিল পূবালী ব্যাংক
শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বাস উপহার দিয়েছে পূবালী ব্যাংক। দেশের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এ বাস দেওয়া হয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পূবালী ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
নেত্রকোনা কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের (টিটিসি) সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আলী নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
অধ্যাপক মো. খালেদ উজ্জামানের হাতে বাসের চাবি তুলে দেন।