সিআরপির উন্নয়ন প্রকল্পে অ্যালায়েন্স ফাইন্যান্সের সহায়তা

সিআরপির উন্নয়ন প্রকল্পে অ্যালায়েন্স ফাইন্যান্সের সহায়তা
অ্যালায়েন্স ফাইন্যান্স পিএলসি করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠানটি সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইজড (সিআরপি)-এর চলমান উদ্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছে।
সম্প্রতি সাভারে সিআরপির প্রধান কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অ্যালায়েন্স ফাইন্যান্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কান্তি কুমার সাহা সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরি অ্যান টেইলরের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে চেক হস্তান্তর করেন।
প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সিআরপি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করতে নিরলসভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশে বহু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকায় উপার্জনমুখী কোনো কর্মসূচিতে যুক্ত হতে পারেন না। এর ফলে তারা অর্থনৈতিক সংকটে পড়েন এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকেন।
এই প্রেক্ষাপটে সিআরপি ব্যাপক পুনর্বাসন সেবা প্রদান করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে দাতাদের অর্থায়নে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা এবং স্বনির্ভরতায় সহায়ক বিভিন্ন উদ্যোগ। এসব সমন্বিত কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিআরপির ডোনার লিয়াজোঁ অফিসার তাসনিম জারিন, ফাইন্যান্স বিভাগের প্রধান মো. মিজানুর রহমান, পুনর্বাসন বিভাগের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সলিম রহমান এবং অ্যালায়েন্স ফাইন্যান্সের ব্র্যান্ড, কমিউনিকেশন ও করপোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজার নভিলা হাসান।