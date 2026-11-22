সাজেদা ফাউন্ডেশনের বার্ষিক সভায় ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা
সাজেদা ফাউন্ডেশনের ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) গতকাল শনিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসহ স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়।
ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ফারুক সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সংস্থার পর্ষদ সদস্যরা ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সাজেদা ফাউন্ডেশন এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয় বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।
সভার শুরুতে ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জাহেদা ফিজ্জা কবির বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এতে স্বাস্থ্যসেবা, ক্ষুদ্রঋণ, মানসিক স্বাস্থ্য, ওয়াশ, শিক্ষা ও কমিউনিটি উন্নয়নের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বছরজুড়ে পরিচালিত কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বার্ষিক সাধারণ সভায় সাজেদা ফাউন্ডেশনের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী অনুমোদিত হয় এবং আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট পাস হয়। এ ছাড়া ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য তৃতীয়বারের মতো এ কাসেম অ্যান্ড কোম্পানি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।