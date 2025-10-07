হাজারীবাগে বার্জার-ফুটস্টেপসের খাল পরিচ্ছন্নতা অভিযান
বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের সহযোগিতায় ফুটস্টেপস বাংলাদেশ সম্প্রতি ঢাকার হাজারীবাগ বটতলা মাজার এলাকায় খাল পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা অংশ নেন। ১২ দিনের এই অভিযানে খাল থেকে মোট ৩৫ ট্রাক বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে।
এ নিয়ে ফুটস্টেপসের প্রেসিডেন্ট ও সহপ্রতিষ্ঠাতা শাহ রাফায়াত চৌধুরী বলেন, ‘এই খাল বহু বছর ধরে অবহেলিত ও বর্জ্যে ভরা ছিল। পরিচ্ছন্নতা অভিযান আমাদের শহরের জলপথ পুনরুদ্ধারের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে।