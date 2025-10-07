গ্রী এসি কিনলে পাওয়া যাবে নগদ অর্থছাড় ও উপহার 

গ্রী এসি কিনলে পাওয়া যাবে নগদ অর্থছাড় ও উপহার
গ্রী এসির ফরচুন অফার নিয়ে এসেছে ইলেকট্রো মার্ট। এই অফারের আওতায় গ্রি বা হাইকো ব্র্যান্ডের এসি কিনলে নগদ অর্থছাড়সহ আকর্ষণীয় উপহার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। ইলেকট্রো মার্টের সব রিটেইল ও পার্টনার বিক্রয়কেন্দ্র থেকে ক্রেতারা গ্রী বা হাইকো ব্র্যান্ডের এসি কিনে উপহার পেতে পারেন। অংশগ্রহণকারীরা মোবাইলের মাধ্যমে স্পিনিং হুইল ঘুরিয়ে অর্থছাড় বা উপহার পাবেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় প্রতিষ্ঠানটি।
সম্প্রতি রাজধানীতে ইলেকট্রো মার্টের ঢাকার করপোরেট অফিসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন অফার ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. নুরুল আফছার। এ সময় ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপের পরিচালক মোহাম্মদ সাজ্জাদ উন নেওয়াজ ও নুরুল আজিম সানি, বিক্রয় ও বিপণন মহাব্যবস্থাপক মাহমুদুন নবী চৌধুরীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে মো. নুরুল আফছার বলেন, দুই দশকের বেশি সময় ধরে গ্রী এসি দেশের গ্রাহকদের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী ১৮০টির বেশি দেশে প্রায় ৬০ কোটি গ্রাহক গ্রী এসি ব্যবহার করে। গ্রী এসি ঘরের বাতাসের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। পরিবেশকে রাখে নির্মল, সুন্দর ও জীবাণুমুক্ত। গ্রী এসি বিশ্বের সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব এসি উৎপাদনের শীর্ষে রয়েছে।