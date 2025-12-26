করপোরেট সংবাদ

প্রাইম ব্যাংকের পে-রোল সেবা নেবে ফেইম গ্রুপ

বাণিজ্য ডেস্ক
প্রাইম ব্যাংকের ডিএমডি এম নাজিম এ চৌধুরী এবং ফেইম গ্রুপের এমডি মাসুদ আলম সম্প্রতি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পে-রোল সেবাবিষয়ক চুক্তিতে সই করেন।ছবি: প্রাইম ব্যাংক

প্রাইম ব্যাংকের কাছ থেকে পে-রোল সেবা নেবে ফেইম গ্রুপ। এ নিয়ে সম্প্রতি গুলশানে ব্যাংকের করপোরেট অফিসে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রাইম ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই চুক্তির আওতায় ফেইম গ্রুপের কর্মীরা প্রাইম ব্যাংক থেকে বিশেষ ব্যাংকিং সুবিধা উপভোগ করবেন। এর মধ্যে রয়েছে অগ্রাধিকারমূলক ব্যাংকিং সেবা, ক্রেডিট কার্ড ও ঋণসুবিধা। এ ছাড়া তাঁরা প্রাইম ব্যাংকের আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘প্রাইমপে’র সেবা উপভোগ করতে পারবেন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেতন প্রদানসহ করপোরেট পেমেন্ট কার্যক্রম আরও সহজ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে পারবে ফেইম গ্রুপ কর্তৃপক্ষ।

প্রাইম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) এম নাজিম এ চৌধুরী এবং ফেইম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ আলম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রাইম ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসইভিপি) ও হেড অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক মামুর আহমেদ, এসভিপি ও টিম হেড কমার্শিয়াল ব্যাংকিং ডিভিশন মেহেদী জামান খান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব পে-রোল ব্যাংকিং হাসিনা ফেরদৌস এবং ফেইম গ্রুপের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মো. গোলাম কবীর, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) মুরাদ জামান, অর্থ উপদেষ্টা পরিতোষ সরকার, মহাব্যবস্থাপক নিজাম উদ্দিনসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

