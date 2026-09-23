বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সিটিজেনস ব্যাংকের ৩ চুক্তি
রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পরিবেশবান্ধব শিল্পকারখানা স্থাপন এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে তিনটি অংশীদারত্বমূলক চুক্তি সই করেছে সিটিজেনস ব্যাংক। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিটিজেনস ব্যাংক এ তথ্য জানায়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সম্প্রতি চুক্তিটি সই হয়। ‘রপ্তানি বহুমুখীকরণে সহায়তার জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম’, ‘গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা ও গ্রিন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং স্থাপনে সহায়তার জন্য ১ হাজার কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম’ এবং ‘আইসিটি খাতের উন্নয়নে সহায়তার জন্য ১ হাজার কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম’–এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে এসব চুক্তি করে সিটিজেনস ব্যাংক।
সিটিজেনস ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আলমগীর হোসেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক এ কে এম নূরুন্নবী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিগুলোতে সই করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে সিটিজেনস ব্যাংক।
এই তিনটি অংশীদারত্বমূলক চুক্তির উদ্দেশ্য হলো, একটি নির্দিষ্ট কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, যার মাধ্যমে সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা ব্যবহার করে অর্থনীতির অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও উদীয়মান খাতসমূহে কার্যরত যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাশ্রয়ী ও লক্ষ্যভিত্তিক অর্থায়ন প্রদান করতে পারে।
এসব চুক্তি অনুযায়ী সিটিজেনস ব্যাংক দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণ, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন, পরিবেশবান্ধব কারখানা স্থাপন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে অর্থায়ন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করবে।