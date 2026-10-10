যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মেডিক্যাল ক্যাম্পের সমাপ্তি
মুন্সিগঞ্জের জেনারেল হাসপাতালে সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে দুই সপ্তাহব্যাপী বিনা মূল্যে প্লাস্টিক সার্জারি ক্যাম্প। নেদারল্যান্ডসভিত্তিক স্টিচিং ইন্টারপ্লাস্টের সহযোগিতায় এই ক্যাম্প আয়োজন করে যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন। গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই সার্জারি ক্যাম্প পরিচালিত হয়। এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে যমুনা ব্যাংক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দুই সপ্তাহব্যাপী এই ক্যাম্পে ৩২৬ জন ঠোঁটকাটা, তালুকাটা ও পোড়া রোগীর মধ্যে ১৩৫ জনের বিনা মূল্যে বিশেষায়িত চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সেবা দেওয়া হয়। রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সার্জারি ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন ও ব্যাংকটির নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহিদুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি ছিলেন স্টিচিং ইন্টারপ্লাস্ট হল্যান্ডের টিম লিডার মেনো হুইকেশোভেন এবং তাঁর দলের অন্য চিকিৎসকেরা। এ ছাড়া সমাপনী অনুষ্ঠানে যমুনা ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।