ঢাকার তেজগাঁও লিংক রোডে শাখা খুলেছে সিটিজেন্স ব্যাংক
সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি রাজধানীর তেজগাঁও লিংক রোডে একটি শাখা উদ্বোধন করেছে। ব্যাংকের চেয়ারম্যান চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ সোয়েব আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রতি শাখাটির উদ্বোধন করেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিটিজেন্স ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
তেজগাঁও লিংক রোড শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিটিজেন্স ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক এন কে এ মুবিন এবং এ কে এম শহিদুল হক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আলমগীর হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও মো. আবদুল লতিফ এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা; সাবেক সচিব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী; বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রমো রউফ চৌধুরী এবং শামস ইস্কান্দার, এনাম চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, মো. হোসেন জনি, দেলোয়ার হোসেন চৌধুরীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
সিটিজেন্স ব্যাংক একটি ব্যাংক কোম্পানি হিসেবে ২০২০ সালের ১৩ ডিসেম্বর যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়ে নিবন্ধিত হয়। এর দুই দিন পর ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক সিটিজেন্স ব্যাংককে ব্যাংকিং লাইসেন্স দেয়।