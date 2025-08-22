এনআরবিসি ব্যাংকের এজিএম অনুষ্ঠিত
এনআরবিসি ব্যাংকের ১২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক মো. আলী হোসেন প্রধানিয়ার সভাপতিত্বে হাইব্রিড–পদ্ধতিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সশরীর ও অনলাইন মিলিয়ে ব্যাংকের পরিচালক, উদ্যোক্তা ও শেয়ারধারীরা অংশ নেন। ব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় গত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, লভ্যাংশ, চলতি বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের সম্মানী অনুমোদন করা হয়। অনলাইনে শেয়ারধারীদের প্রদত্ত ভোটের মাধ্যমে এসব আলোচ্যসূচি অনুমোদন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মো. নুরুল হক, স্বতন্ত্র পরিচালক মো. আবুল বশর, মো. আনোয়ার হোসেন ও মো. শফিকুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. তৌহিদুল আলম খান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হারুনুর রশীদ, কোম্পানি সচিব মোহাম্মদ আহসান হাবিব প্রমুখ।
সভায় অংশগ্রহণকারী সব পরিচালক, শেয়ারধারী, গ্রাহক ও বিনিয়োগকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. আলী হোসেন প্রধানিয়া বলেন, ‘আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ বিবেচনায় এনআরবিসি ব্যাংকের নতুন পর্ষদ গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আমরা ব্যাংকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। সব ধরনের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার মাধ্যমে নতুন পর্ষদ আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও শেয়ারধারীদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করছি।’
সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. তৌহিদুল আলম খান বলেন, ‘আমানতকারী ও সাধারণ বিনিয়োগকারীরা এনআরবিসি ব্যাংকের প্রাণশক্তি। আমরা দক্ষ পরিচালনা পর্ষদের নেতৃত্বে ব্যাংকের স্বার্থ সংরক্ষণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি। কমপ্লায়েন্স, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে চাই।’
২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করা এনআরবিসি ব্যাংক পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত হয় ২০২১ সালে। বর্তমানে সারা দেশে ১০৯টি শাখা ও ৪১৫টি উপশাখার মাধ্যমে প্রথাগত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি শরিয়াহভিত্তিক ইসলামি ব্যাংকিং সেবাও প্রদান করছে ব্যাংকটি।