করপোরেট সংবাদ

স্কয়ার নিয়ে এল ‘সুপারমম সুপার প্যান্টস’

বিজ্ঞাপন বার্তা
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামুয়েল এস. চৌধুরী, স্কয়ার ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী, স্কয়ার টয়লেট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী এবং স্কয়ার গ্রুপের তৃতীয় প্রজন্মের সদস্যসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।ছবি: স্কয়ারের সৌজন্যে

স্কয়ারের বেবি কেয়ার ব্র্যান্ড বাজারে নিয়ে এল জাপানের সার্ভো টেকনোলজিতে তৈরি ডায়াপার ‘সুপারমম সুপার প্যান্টস’। আজ শনিবার নারায়ণগঞ্জের রূপসীতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটির কারখানায় আনুষ্ঠানিকভাবে পণ্যটির উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামুয়েল এস. চৌধুরী, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী এবং স্কয়ার গ্রুপের তৃতীয় প্রজন্মের সদস্যসহ স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সারা দেশ থেকে আগত শতাধিক সুপারমম সুপার পার্টনার্স, যাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর।

এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ডায়াপারের ব্যাপারে মায়েদের চাহিদা সর্বোচ্চ শোষণ ক্ষমতাসম্পন্ন, লিকেজপ্রুফ ও আরামদায়ক ডায়াপার। স্কয়ার এসব চাহিদার কথা মাথায় রেখে সুপারমম সুপার প্যান্টস তৈরিতে ব্যবহার করেছে ম্যাজিকবল টেকনোলজি, ব্রিদেবল টপশিট ও ৩৬০ ডিগ্রি ওয়েস্টব্যান্ড, যা শিশুকে রাখবে সম্পূর্ণ শুষ্ক, লিকেজপ্রুফ এবং আরামে।

নতুন ও ভবিষ্যৎ মায়েদের সুবিধার্থে এদিন আরও উদ্বোধন করা হয় মোবাইল অ্যাপ ‘সুপারমম’, যার মাধ্যমে গর্ভকালীন ও সন্তান বেড়ে ওঠার বিভিন্ন ধাপে মায়েরা পাবেন প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাপ্তাহিক আপডেট। সম্পূর্ণ ফ্রি এই অ্যাপে থাকছে ডাক্তার ও সাইকোলজিস্টদের পরামর্শে তৈরি তথ্যবহুল আর্টিকেল এবং ভিডিও, যা প্রতিটি মায়ের পাশে থাকবে নির্ভরযোগ্য সহায়ক হিসেবে।

প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ‘সুপারমম সুপার প্যান্টস’ ডায়াপার দেশের বাজারে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে এবং খুব দ্রুতই মায়েদের আস্থার প্রতীকে পরিণত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্টরা।

