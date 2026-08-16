প্রাইম ব্যাংক ও সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির মধ্যে চুক্তি
সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির (সিডব্লিউইউ) সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে বেসরকারি প্রাইম ব্যাংক। ব্যাংকটির শিক্ষা খাতভিত্তিক উদ্যোগ প্রাইম একাডেমিয়ার আওতায় এ চুক্তি করা হয়েছে। ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চুক্তির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সেবা দেওয়া হবে। চুক্তিতে সই করেন প্রাইম ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যান্ড স্কুল ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান এম এম মাহবুব হাসান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. পারভীন হাসান।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাইম ব্যাংকের লায়াবিলিটি অ্যান্ড উইমেন ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান শায়লা আবেদিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইলিয়াস আহমেদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রাইম ব্যাংকের ব্যাংকিং সুবিধাগুলো তুলে ধরেন এম এম মাহবুব হাসান।