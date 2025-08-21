রাজধানীতে রয়্যাল এনফিল্ডের উদ্যোগে মোটরসাইকেলযাত্রা
বৈশ্বিক মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড রয়্যাল এনফিল্ড সম্প্রতি ঢাকায় ‘পিওর মোটরসাইক্লিং’ শীর্ষক এক রাইডআউট, তথা মোটরসাইকেলযাত্রার আয়োজন করেছে। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত রয়্যাল এনফিল্ডের আইকনিক ফ্ল্যাগশিপ শোরুম থেকে রাইডটি শুরু হয়ে পূর্বাচলের ছুটি রিসোর্টে গিয়ে শেষ হয়। রয়্যাল এনফিল্ড এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এ যাত্রায় ১৪০ জনের বেশি রাইডার অংশ নেন। পূর্বাচলের ছুটি রিসোর্টে গিয়ে রয়্যাল এনফিল্ড রাইডার কমিউনিটির সদস্যরা আনন্দঘন পরিবেশে দিন কাটান।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে প্রতি মাসে সারা দেশের রয়্যাল এনফিল্ড বাইকারদের নিয়ে এমন গ্রুপ রাইড আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে দেশে সবাই একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার পাশাপাশি বিশ্বের রয়্যাল এনফিল্ড কমিউনিটির সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন। এই রাইডগুলো হবে রাইডারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। কিছু অবশ্য হবে ছোট রাইড। সঙ্গে দীর্ঘ ও রাতভর রাইড এবং এমনকি দেশের বাইরেও কিছু রাইডের আয়োজন হতে পারে।