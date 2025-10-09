প্রিমিয়ার ব্যাংকের নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন
গ্রাহকদের জন্য উন্নত ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতে এবং পরিবর্তনশীল ডিজিটাল যুগের চাহিদা মেটাতে প্রিমিয়ার ব্যাংক তাদের নতুনভাবে সাজানো ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেছে। রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ওয়েবসাইটটির উদ্বোধন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রিমিয়ার ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও মোহাম্মদ আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ ফরিদুল ইসলাম, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মো. সাজ্জাদ হোসেন; স্বতন্ত্র পরিচালক শেখ মোর্শেদ জাহান, প্রিমিয়ার ব্যাংক সিকিউরিটিজের চেয়ারম্যান এম নুরুল আলম প্রমুখ। আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) সৈয়দ আবুল হাশেম ও এস এম ওয়ালি উল মোরশেদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উন্নত ইউজার এক্সপেরিয়েন্স বা ব্যবহারবান্ধব এবং অধিকতর কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকের নতুন ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছে। ডাইনামিক, সুরক্ষিত ও তথ্যবহুল নতুন ওয়েবসাইটটি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন উদ্যোগের অংশ হিসেবে ব্যাংকের বর্তমান এবং সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে একটি ইনফরমেশন হাব হিসেবে কাজ করবে। ওয়েবসাইটটি ব্যাংকের সব ডিজিটাল ও নিত্যনতুন পরিষেবায় সমৃদ্ধ থাকবে।
ব্যাংকের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান বলেন, ‘এই ওয়েবসাইট আমাদের উদ্ভাবন ও গ্রাহকসেবার উৎকর্ষ নিশ্চিত করার অঙ্গীকারের প্রতিফলন। আমরা আমাদের গ্রাহকদের আরও কার্যকর, নিরাপদ ও আধুনিক ব্যাংকিং সমাধান দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নত নিরাপত্তা ও গ্রাহকবান্ধব ডিজাইনের সমন্বয়ে প্রিমিয়ার ব্যাংকের ডিজিটাল ব্যাংকিং এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ ও নিরাপদ।’