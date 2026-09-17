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এনসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে

বাণিজ্য ডেস্ক
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এনসিসি ব্যাংকের ১২তম ইজিএমে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূরুন নেওয়াজ সেলিম, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুস সালামসহ পরিচালক, স্বতন্ত্র পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রমুখ
ছবি: এনসিসি ব্যাংক

বেসরকারি খাতের ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের (এনসিসি) ১২তম বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) গত মঙ্গলবার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ব্যাংকের সংঘবিধির ধারা ১০৮(১) সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ব্যাংকটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংঘবিধির সংশোধনী প্রস্তাবে চেয়ারম্যান নির্বাচন–সংক্রান্ত নতুন বিধি যুক্ত করা হয়েছে। তাতে পরিচালকদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে সবাই ব্যাংকটির চেয়ারম্যান হওয়ার সুযোগ পাবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূরুন নেওয়াজ সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইজিএমে ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুস সালাম, পরিচালক খায়রুল আলম চাকলাদার, মো. মঈনুদ্দিন, মোহাম্মদ সাজ্জাদ উন নেওয়াজ, তানজিনা আলী, সৈয়দ আসিফ নিজাম উদ্দীন, শামিমা নেওয়াজ, মোরশেদুল আলম চাকলাদার, নাহিদ বানু ও মীর সাজেদ উল বাসার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অংশ নেন। এ ছাড়া সভায় ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম শামসুল আরেফিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম খোরশেদ আলম, মো. জাকির আনামসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শেয়ারধারীরা অংশ নেন।

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