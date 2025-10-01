ইবিএল ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের চুক্তি স্বাক্ষর
ডিজিটাল পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সিস্টেম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক (ইবিএল)। এ বিষয়ে সম্প্রতি চট্টগ্রামে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। এর ফলে সিটি করপোরেশনের বাসিন্দাদের জন্য হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করা আরও সুবিধাজনক, স্বচ্ছ ও গতিশীল হবে।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাৎ হোসেন এবং ইবিএলের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) আহমেদ শাহীন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।