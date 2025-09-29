শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্মেলন
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের ‘বার্ষিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্মেলন’ গত শনিবার অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহউদ্দীন আহমেদ। ব্যাংকটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট সুপারভিশন বিভাগের পরিচালক আ ন ম মঈনুল কবীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকটির ভাইস চেয়ারম্যান ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য মোহাম্মদ ইউনুছ এবং স্বতন্ত্র পরিচালক মো. রিয়াজুল করিম। আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট সুপারভিশনের যুগ্ম পরিচালক মাহমুদা হক এবং উপপরিচালক রবিন চন্দ্র পাল, ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইমতিয়াজ ইউ আহমেদ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এম সাইফুল ইসলাম।