হেলিও ৪৫: বাজেটের মধ্যে ফ্ল্যাগশিপের ছোঁয়া

হেলিও ৪৫: বাজেটের মধ্যে ফ্ল্যাগশিপের ছোঁয়া
এডিসন গ্রুপের প্রিমিয়াম হ্যান্ডসেট ব্র্যান্ড হেলিও তাদের স্মার্টফোন লাইনআপে যুক্ত করেছে ‘হেলিও ৪৫’ (Helio 45)। গতকাল মঙ্গলবার নতুন এই স্মার্টফোনটি উদ্বোধন করা হয়েছে।
বাজারে দুটি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে স্মার্টফোনটি—৬ ও ১২৮ জিবি এবং ৮ ও ১২৮ জিবির দাম যথাক্রমে ১১ হাজার ৯৯৯ টাকা এবং ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা, সঙ্গে থাকছে গ্রামীণফোনের বান্ডেল অফার। স্মার্টফোনটিতে রয়েছে বর্তমান বাজারের দাম অনুযায়ী সবচেয়ে অত্যাধুনিক ফিচার।
এডিসন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জাকারিয়া শাহিদ বলেন, ‘স্মার্টফোন শুধু একটি ডিভাইস নয়, এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। হেলিও ৪৫ সেই অভিজ্ঞতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে, যেখানে পারফরম্যান্সের পাশাপাশি প্রিমিয়াম ডিজাইনের মিশ্রণ ঘটেছে।’
হেলিও ৪৫–এ আছে লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড–১৫ অপারেটিং সিস্টেম, ফলে ব্যবহারকারীরা পাবেন গুগলের অত্যাধুনিক সব ফিচার এবং ইউজার–ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেইস। এ ছাড়া অ্যান্ড্রয়েড–১৫–তে গ্রাহকেরা উপভোগ করতে পারবেন হাই পারফরম্যান্স, অ্যাপ ওপেনিং এবং অত্যাধুনিক কাস্টমাইজেশন অপশন।
হেলিও ৪৫ স্মার্টফোনটিতে আছে ২০: ৯ অ্যাসপেক্ট রেশিওর ৬.৬৭ ইঞ্চি ১২০ হার্জের ফুল এইচডি প্লাস পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে। এ ছাড়া ডিসপ্লে প্রোটেকশন হিসেবে আছে আয়রন গার্ড গ্লাস, ফলে হাত থেকে পড়ে গিয়ে ডিসপ্লে ভেঙে যাওয়া বা ফাটল ধরা থেকে পাওয়া যাবে সুরক্ষা। কনটেন্ট স্ট্রিমিং, গেমিং বা দৈনন্দিন কাজে এই ডিসপ্লেটি দেবে অসাধারণ ভিজ্যুয়াল এক্সপেরিয়েন্স।
চিপসেট হিসেবে এই হ্যান্ডসেটটিতে আছে মিডিয়াটেকের ১২ ন্যানোমিটার প্রিমিয়াম চিপসেট হেলিও জি৮১ এবং প্রসেসরে আছে ২.০ গিগাহার্টজ অক্টাকোর প্রসেসর। এই ডায়নামিক ডুও আপনাকে দেবে মাল্টিটাস্কিং, স্মুথ অ্যাপ ট্রানজিশন এবং গেমস খেলার সুপার ফাস্ট ইউজার এক্সপেরিয়েন্স। তা ছাড়া মাল্টিটাস্কিং এবং হাই পারফরম্যান্স এনশিওর করার জন্য এই ফোনে আছে ৬ জিবি এবং ৮ জিবি র্যাম। এ ছাড়া মেমোরি ফিউশনের মাধ্যমেও র্যাম বাড়ানো যাবে যথাক্রমে ৬ জিবি এবং ৮ জিবি করে। ১২৮ জিবি রম দেবে অনেক বেশি অ্যাপ এবং ছবি বা ভিডিও স্টোর করার ব্যবস্থা।
ফটোগ্রাফিপ্রেমীদের জন্য হেলিও ৪৫ নিয়ে এসেছে ৫০ মেগাপিক্সেল সনি সেন্সরের ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ, যার অ্যাপারচার এফ/১.৮। ডিএসএলআর মানের ছবি তোলা যাবে হেলিও ৪৫–এর এই ক্যামেরা দিয়ে। ৩২ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরাসহ ফেস–ফোকাস ফিচারটি ব্যবহার করে তোলা যাবে নিখুঁত সব সেলফি এবং ভিডিও কলও হবে অত্যন্ত মসৃণ।
এই স্মার্টফোনটিতে রয়েছে ৫০০০এমএএইচ লি-পলিমার ব্যাটারি, যা সারা দিন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা যাবে। এই ব্যাটারি ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন লাইফস্টাইলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম। এ ছাড়া দ্রুত চার্জ করার জন্য হ্যান্ডসেটটির সঙ্গে থাকছে ১৮ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টযুক্ত চার্জার, যার মাধ্যমে মাত্র দেড় ঘণ্টায় ফোনটি ফুল চার্জ হয়ে যাবে।
বৃষ্টি বা ধুলোবালি থেকে রক্ষা পেতে এই স্মার্টফোনটিতে আছে আইপি ৬৪–এর রেটিং। হেলিও ৪৫ ফোনটিতে রয়েছে ফোরজি/থ্রিজি/টুজি ওয়াই–ফাই, জিপিএস এবং ওটিজি ব্যবহার করার সুবিধা।
নিরাপত্তার দিকটিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ফোনটিতে আছে সাইড মাউন্টেড ফিংগারপ্রিন্ট সেন্সর এবং ফেস আনলক ফিচার, যা দ্রুত এবং নিরাপদে ব্যবহারকারীর ডিভাইসে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে। এ ছাড়া জি সেন্সর, প্রক্সিমিটি সেন্সর, লাইট সেন্সরের পাশাপাশি ম্যাগনেটিক সেন্সরও আছে এই হ্যান্ডসেটটিতে।
স্পেশাল ফিচারের মধ্যে রয়েছে রিভার্স চার্জিং, অ্যাপ হাইড, অ্যাপ লক, ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রিম এবং নয়েজ ক্যানসেলেশন ইত্যাদি।
অবিশ্বাস্য ফিচার এবং প্রিমিয়াম ডিজাইনের সঙ্গে তিনটি চমৎকার কালার অপশন—মিন্ট গ্রিন, স্পেস ব্ল্যাক এবং ক্ল্যাসিক নেভি ব্লুসহ হেলিও ৪৫ ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন জীবনে এনে দেবে প্রিমিয়াম ফিল।