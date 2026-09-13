পুলিশ প্লাজায় আবায়া অ্যান্ড গাউনের নতুন শাখা

পুলিশ প্লাজায় আবায়া অ্যান্ড গাউনের নতুন শাখা
রাজধানীর গুলশানে নতুন শাখা চালু করেছে মডেস্ট ফ্যাশন হাউস ‘আবায়া অ্যান্ড গাউন’। গুলশান-১–এ অবস্থিত পুলিশ প্লাজায় চালু হওয়া নতুন এই বিক্রয়কেন্দ্রে আবায়া, হিজাব, বোরকা, গাউন ও কেপসহ বিভিন্ন ধরনের পোশাক পাওয়া যাবে।
সম্প্রতি গুলশান শাখাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অভিজাত শ্রেণির ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে পুলিশ প্লাজার শোরুমে আভিজাত্যপূর্ণ ও প্রিমিয়াম নকশার পোশাক প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
আবায়া অ্যান্ড গাউনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মারুফা জাহান বলেন, ‘মুসলিম নারীদের পোশাকে সৌন্দর্য ও শালীনতার সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক রূপ দেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। গুলশানের এই শাখায় আমরা প্রিমিয়াম ও অভিজাত ধাঁচের সংগ্রাহক পোশাকগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।’
মারুফা জাহান আরও বলেন, ‘আমাদের দেশে মুসলিম নারীদের পোশাক বলতে অনেক সময় একই ধরনের প্রচলিত পোশাককে বোঝানো হয়। আমরা শুরু থেকেই চেষ্টা করছি, এই পোশাকগুলোকে আরও আধুনিক ও ফ্যাশনেবল করে তুলতে। পোশাকের সৌন্দর্য ও শালীনতা—দুটির সমন্বয় করাই আমাদের লক্ষ্য।’
দেশীয় পোশাকের পাশাপাশি বিক্রয়কেন্দ্রটিতে দুবাই ও চীন থেকে আনা আবায়া, গাউন ও হিজাবের সংগ্রহ থাকবে। দৈনন্দিন ব্যবহার ছাড়াও যেকোনো উৎসব বা সামাজিক আয়োজনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বয়সের নারীদের উপযোগী পোশাক পাওয়া যাবে নতুন এই বিক্রয়কেন্দ্রে।