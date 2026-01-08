আকিজবশির কেব্লসের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু
বাংলাদেশের বৈদ্যুতিক তার ও কেব্ল শিল্পে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে আকিজবশির গ্রুপ। ‘কনফিডেন্স উইদিন (Confidence Within)’ স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করা ব্র্যান্ড ‘আকিজবশির কেব্লস’-এর মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো উন্নত প্রযুক্তিতে নির্মিত তিন স্তরবিশিষ্ট ইনসুলেটেড কেব্ল উন্মোচন করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ব্র্যান্ডটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আকিজবশির গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। অনুষ্ঠানে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হেলাল আহমেদ, হেড অব বিজনেস (কেব্লস অপারেশনস) মোহাম্মদ ওমর ফারুকসহ গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাসহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, করপোরেট সহযোগীরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় মোহাম্মদ খোরশেদ আলম বলেন, ‘আকিজবশির গ্রুপের বিশ্বাসযোগ্যতা ও আধুনিক উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে আকিজবশির কেব্লস আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প খাতের চাহিদা পূরণে মানসম্মত বৈদ্যুতিক তার ও বিদ্যুৎ কেবলের বিস্তৃত পণ্যসম্ভার নিয়ে বাজারে প্রবেশ করেছে। আকিজবশির কেব্লস শিগগিরই বাংলাদেশের সবচেয়ে নিরাপদ ও বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।’
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম আরও বলেন, নিজস্ব প্রদর্শনী বিক্রয়কেন্দ্রভিত্তিক দেশব্যাপী ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আকিজবশির কেব্লস নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও ভবিষ্যৎ উপযোগী বৈদ্যুতিক পণ্য সরবরাহ করবে। এর মাধ্যমে দেশের ঘরবাড়ি, শিল্প ও অবকাঠামো খাতে নিরাপদ বিদ্যুৎ–সংযোগ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
পিওর কপার দ্বারা তৈরি এবং তিন স্তরবিশিষ্ট ইনসুলেটেড প্রযুক্তিতে প্রস্তুত এই কেব্লস সর্বোচ্চ ১০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপ সহনশীল। এই উদ্ভাবন দেশের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তায় একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। একই সঙ্গে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প খাতে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা চাহিদা পূরণে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, উদ্বোধনের প্রথম দিন থেকেই দেশজুড়ে ৩২টি নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র এবং ডিলার ও পরিবেশক নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে আকিজবশির কেব্লস। ফলে শুরু থেকেই সারা দেশে পণ্যটির সহজলভ্যতা নিশ্চিত হবে।
আকিজবশির কেব্লসের যাত্রার মাধ্যমে উদ্ভাবন, গুণগত মান ও জাতীয় উন্নয়নের প্রতি আকিজবশির গ্রুপের অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় হলো; যা বাংলাদেশের দ্রুত সম্প্রসারিত বৈদ্যুতিক তার ও কেব্ল খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করেন এ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।