বাংলাদেশ ডেনিম এক্সপোতে উদ্ভাবন ও টেকসই উৎপাদন তুলে ধরল তানধান ডেনিম
পূর্ব ভারতের বৃহৎ ডেনিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তানধান ডেনিম (Tandhan Denim) ঢাকার আইসিসিবিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ডেনিম এক্সপোর ২০তম আসরে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভাবন, টেকসই উৎপাদন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।
প্রদর্শনীতে তানধান ডেনিমের কান্ট্রি হেড শাকিরুল খান বলেন, ‘আমাদের কারখানা কলকাতায়, বাংলাদেশের খুব কাছাকাছি। এই ভৌগোলিক সুবিধার কারণে আমরা দ্রুত ডেলিভারি ও নির্ভরযোগ্য সাপ্লাই চেইন সেবা দিচ্ছি।’
তানধান ডেনিম, তিন দশকের পুরোনো শিল্পগোষ্ঠী তানধান গ্রুপের একটি অংশ।
বাংলাদেশের বাজারের গুরুত্ব তুলে ধরে তানধান ডেনিমের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিশান্ত গিরি বলেন, ‘বাংলাদেশ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত পণ্যসমূহ আমাদের ডেনিম ফেব্রিকের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদা পূরণের সক্ষমতা তুলে ধরেছে।’