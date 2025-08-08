মোবাইলের ব্যালেন্স দিয়ে দেশি মুদ্রাতেই গ্রামীণফোনের রোমিং প্যাক কেনা যাবে

মোবাইলের ব্যালেন্স দিয়ে দেশি মুদ্রাতেই গ্রামীণফোনের রোমিং প্যাক কেনা যাবে
মোবাইলে থাকা ব্যালেন্স দিয়ে রোমিং প্যাকেজ কেনার সুবিধা চালু করেছে গ্রামীণফোন; অর্থাৎ বাংলাদেশি মুদ্রা টাকা দিয়েই এ প্যাকেজ কেনা যাবে। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় গ্রামীণফোন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন এ সুবিধায় প্যাকেজগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন গ্রাহকরা দেশের বাইরে ভ্রমণের সময় সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। গ্রাহকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে মোবাইল ব্যালেন্স ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রার বদলে টাকায় আন্তর্জাতিক রোমিং প্যাকেজ কেনার অনুমোদন দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি ট্রিপে রোমিং ব্যয় ছয় হাজার টাকা এবং বছরে মোট রোমিং ব্যয় (সব মোবাইল নম্বর ও অপারেটর মিলিয়ে) ৩০ হাজার টাকার বেশি হবে না।
গ্রামীণফোন বলেছে, মাইজিপি অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল ব্যালেন্স ব্যবহার করে রোমিং প্যাক চালু করা যাবে। প্যাকের মধ্যে রয়েছে দৈনিক ডেটা প্যাক, সাপ্তাহিক ডেটা ও কম্বো প্যাক। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণের ক্ষেত্রে রয়েছে ১০ দিনের বিশেষ ট্রাভেল প্যাক। রোমিং সেবার আওতায় ইনকামিং এসএমএস সম্পূর্ণ ফ্রি।
এই রোমিং সেবা গ্রহণ করতে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। যেখানে গ্রাহকের বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকিটের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।
দেশি মুদ্রায় রোমিং প্যাক চালুর অনুমোদন দেওয়ায় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রামীণফোনের চিফ প্রোডাক্ট অফিসার (সিপিও) সোলায়মান আলম বলেন, টেলিকম খাতের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এখন থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে ও বিশ্বমানের সংযোগ ব্যবহার করে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়েই প্রিয়জনদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন ভ্রমণকারীরা।