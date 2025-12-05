বিওয়াইডির গাড়ি কিনতে বিশেষ ঋণসুবিধা দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

বিওয়াইডির গাড়ি কিনতে বিশেষ ঋণসুবিধা দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক
চীনের বিওয়াইডি ব্র্যান্ডের বৈদ্যুতিক গাড়ির কিনতে ক্রেতাদের ঋণসুবিধা দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক। এ জন্য বিওয়াইডি বাংলাদেশের অনুমোদিত পরিবেশক সিজি রানারের সঙ্গে চুক্তি করেছে ব্যাংকটি। ট্রাস্ট ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি তেজগাঁওয়ে সিজি রানার বাংলাদেশ লিমিটেডের কার্যালয়ে এই চুক্তি সই হয়। চুক্তির আওতায় চীনের বিখ্যাত বৈদ্যুতিক গাড়ি বিওয়াইডির গ্রাহকেরা গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ট্রাস্ট ব্যাংকের বিশেষ সুবিধা পাবেন। ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহসান জামান চৌধুরী ও রানার গ্রুপের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ চুক্তিতে সই করেন। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।