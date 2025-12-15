পূবালী ব্যাংকের টেকনাফ শাখা চালু
আধুনিক ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার প্রত্যয়ে কক্সবাজারের টেকনাফে ৫১৫তম শাখা চালু করেছে পূবালী ব্যাংক। সম্প্রতি প্রধান অতিথি হিসেবে নতুন এই শাখাটির উদ্বোধন করেন পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী। ব্যাংকটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন এই শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহনেওয়াজ খান, চট্টগ্রাম প্রিন্সিপাল কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আবদুর রহিম, উপমহাব্যবস্থাপক মো. রবিউল আলম। সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ অঞ্চলের প্রধান ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. শাহেদ আলী।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং জনগণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে ব্যাংকিং সেবার প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেকনাফে পূবালী ব্যাংকের নতুন শাখা চালুর ফলে স্থানীয় মানুষ আধুনিক ও সহজ ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন। এই শাখার মাধ্যমে সঞ্চয়, ঋণ, প্রবাসী আয় ও অন্যান্য আর্থিক সেবায় নতুন গতি সঞ্চার হবে এবং তা এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।