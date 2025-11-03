চট্টগ্রামে জিপিএইচ ইস্পাতের সেমিনার
বাংলাদেশে আরসিসি কাঠামো নির্মাণে উন্নত মানের রিবার ব্যবহার নিয়ে একটি বিশেষ প্রযুক্তিগত সেমিনার আয়োজন করেছে ইস্পাত প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান জিপিএইচ ইস্পাত। সম্প্রতি চট্টগ্রামে আয়োজিত এ সেমিনারের শিরোনাম ছিল, ‘বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরসিসি কাঠামোতে উচ্চ মানের রিবার (বি৬০০ডি-আর) ব্যবহারের নকশা নির্দেশিকা ও কোড বিধান: রিবার সাশ্রয়ের সুযোগ অনুসন্ধান’।
দেশে কীভাবে উচ্চ মানের রিবার (বি৬০০ডি-আর) ও আধুনিক প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কংক্রিট কাঠামো (আরসিসি) নির্মাণ আরও দক্ষ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী করা যায়, তা নিয়ে সেমিনারে আলোচনা করেন দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকৌশলী ও স্থপতিরা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে জিপিএইচ ইস্পাত।
সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ ও কাঠামো প্রকৌশল বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম শামীম জেড বসুনিয়া, অধ্যাপক সৈয়দ ফখরুল আমীন ও অধ্যাপক রাকিব আহসান। এ ছাড়া জিপিএইচ ইস্পাতের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) মোহাম্মদ আলমাস শিমুল, পরিচালক আবদুল আহাদ ও সাদমান সাইকা এবং বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মামুন কবির সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।
আরসিসি কাঠামো নির্মাণ মানে হলো রড ও কংক্রিট একসঙ্গে ব্যবহার করে এমন একটি শক্ত, স্থায়ী ও নিরাপদ ভবন বা অবকাঠামো তৈরি করা, যা চাপ, টান ও ভূমিকম্পের মতো প্রভাব সহ্য করতে পারে। শুধু কংক্রিট চাপ নিতে পারে, কিন্তু টান সহ্য করতে পারে না। আর রিবার টান নিতে পারে, কিন্তু একা চাপ সহ্য করতে পারে না। তাই দুটো একসঙ্গে দিলে কাঠামো চাপ ও টান উভয়ই সহ্য করতে পারে।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবদুল্লাহ আল হোসাইন চৌধুরী। তিনি বলেন, উচ্চ মানের রিবার (বি৬০০ডি-আর) ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কাঠামোর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি নির্মাণ খরচ সাশ্রয় ও দক্ষতার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছি। উচ্চ মানের রিবার তৈরির এই প্রযুক্তি বাংলাদেশের নির্মাণশিল্পে আধুনিক নকশা ও টেকসই উন্নয়নের নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।
এ ছাড়া রিবারের উৎপাদন ও ব্যবহারিক দিক এবং বহির্বিশ্বের নির্মাণের কোড ও স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জিপিএইচ ইস্পাতের উপমহাব্যবস্থাপক মো. সাইফুল ইসলাম।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, দেশের শীর্ষ প্রকৌশলী, স্থপতি ও সরকারি-বেসরকারি খাতের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে এই সেমিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে জিপিএইচ ইস্পাত আবারও এই বার্তা দিতে চায় যে একটি মজবুত ও টেকসই বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে দেশের প্রকৌশল দক্ষতা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও জ্ঞান বিনিময়ের ধারাকে এগিয়ে নিতে তারা সর্বদা সচেষ্ট।