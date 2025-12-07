প্রাইম ব্যাংকের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ

প্রাইম ব্যাংকের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ
টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু অ্যাকশন প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছে প্রাইম ব্যাংক। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ব্যাংকটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক তাদের দায়িত্বশীল ও জলবায়ুসচেতন ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। এ প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের টেকসই অর্থায়ন বিভাগের পরিচালক চৌধুরী লিয়াকত আলী। এ সময় তিনি প্রাইম ব্যাংকের টেকসই যাত্রার নানা দিক তুলে ধরনের এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রতি নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রত্যাশার কথা জানান।
প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাইম ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হাসান ও. রশীদ, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) ফয়সাল রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউর রহমান; বাংলাদেশ ব্যাংকের টেকসই অর্থায়ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও সিএসআর অংশীদাররা।
প্রাইম ব্যাংকের সিইও হাসান ও. রশীদ ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি টেকসই লক্ষ্য ও বৈশ্বিক জলবায়ু অগ্রাধিকারগুলোর সঙ্গে প্রাইম ব্যাংকের কৌশলগত সংগতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের ব্যবসার মূল ধারণার সঙ্গে টেকসই উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রচেষ্টা এবং একটি সবুজ ভবিষ্যৎ গঠনে আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রতিবেদনে।’