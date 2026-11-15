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নাবিল গ্রুপের আয়োজনে রাজশাহীতে ব্যবসায়িক অংশীদারদের মিলনমেলা

বাণিজ্য ডেস্ক
ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে মিলনমেলায় বক্তব্য দেন নাবিল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আমিনুল ইসলাম। গতকাল রাজশাহীতে নাবিল গ্রুপের আরঅ্যান্ডডি সেন্টারেছবি: নাবিল গ্রুপের সৌজন্যে
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ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা ও সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে নাবিল গ্রুপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘সাফল্যের সাথে আগামীর পথে’ আয়োজনের রাজশাহী পর্ব।

গতকাল শনিবার রাজশাহীর বামনশিকড় খড়খড়িতে অবস্থিত নাবিল গ্রুপের আরঅ্যান্ডডি (গবেষণা ও উন্নয়ন) সেন্টারে আয়োজিত এ মিলনমেলায় রাজশাহী অঞ্চলের তিন শতাধিক ব্যবসায়িক অংশীদার অংশ নেন। এতে উপস্থিত ছিলেন নাবিল গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. জাহান বক্স, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘বাজারের পরিবর্তিত চাহিদা ও নতুন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সবাই মিলে টেকসই ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চাই।’

নাবিল নাবা ফুডসের চাল, আটা, ময়দা, সুজি ও ডালজাতীয় পণ্য; নাবিল ফিড মিলসের বিভিন্ন ফিড পণ্য এবং ফুডেলা ব্র্যান্ডের ভোগ্যপণ্য নাবিল গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্যোগ।

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