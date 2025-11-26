বিজয় সরণিতে মিনিস্টার গ্যালারি উদ্বোধন

বিজয় সরণিতে মিনিস্টার গ্যালারি উদ্বোধন
রাজধানী ঢাকার বিজয় সরণিতে নতুন আঙ্গিকে চালু হয়েছে ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ শোরুম ‘মিনিস্টার গ্যালারি’। সম্প্রতি প্রধান অতিথি হিসেবে এই শোরুমের উদ্বোধন করেন গ্রুপটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হুমায়ুন কবীর। প্রতিষ্ঠানটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন আঙ্গিকে চালু হওয়া এই শোরুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপের শোরুম চ্যানেলের পরিচালক মো. মাহমুদুর রহমান খান, করপোরেট বিক্রি বিভাগের পরিচালক কর্নেল (অব.) মো. মাহাবুবুর রহমান, হিসাব ও অর্থ বিভাগের সহকারী পরিচালক মীর মোস্তাকির রহমান, নিরীক্ষাসংক্রান্ত সহকারী পরিচালক মো. হাসানুজ্জান সুমনসহ প্রতিষ্ঠানটির বিভাগীয় প্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশে বিশ্বমানের ইলেকট্রনিক পণ্য তৈরি করছে মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপ। আমরা এসব পণ্য সুলভ মূল্যে দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করছি।