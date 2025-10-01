উত্তরা ব্যাংকের ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন

উত্তরা ব্যাংকের ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন
উত্তরা ব্যাংকের ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন-২০২৫ সম্প্রতি ঢাকার র্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী মো. আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ব্যাংকের পরিচালক বদরুন্নেছা শারমিন ইসলাম, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) মাকসুদুল হাসান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. রেজাউল করিম, খন্দকার আলী সামনুনসহ বিভিন্ন স্তরের নির্বাহী এবং সব শাখা-উপশাখার প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন।