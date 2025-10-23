করপোরেট সংবাদ

আল-আরাফাহ্ ব্যাংক ও সমাধান সার্ভিসেসের চুক্তি 

বাণিজ্য ডেস্ক
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) এস এম আবু জাফর এবং সমাধান সার্ভিসেসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহমদ আরমান সিদ্দিকীসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা
ছবি: আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও গ্রামীণ টেলিকমের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেডের মধ্যে একটি কৌশলগত চুক্তি হয়েছে। গতকাল বুধবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ চুক্তি সই হয়।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) এস এম আবু জাফর এবং সমাধান সার্ভিসেসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহমদ আরমান সিদ্দিকী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে আল-আরাফাহ্ ব্যাংক। 

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের এমএফএস অ্যান্ড ডিজিটাল ব্যাংকিং প্রধান মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন এবং সমাধানের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, হেড অব প্রোডাক্ট অ্যান্ড প্রাইসিং মো. সালাহ উদ্দিন তানভীর, হেড অব বিজনেস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি এ বি এম সাইফুল বারীসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই চুক্তির মাধ্যমে উভয় পক্ষের ডিজিটাল আর্থিক সেবার পরিসর বাড়বে। তাতে গ্রাহকেরা আরও সহজ, দ্রুত ও নিরাপদভাবে আর্থিক সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এই কৌশলগত অংশীদারত্ব আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের শরিয়াহভিত্তিক উদ্ভাবনী ডিজিটাল সেবা উন্নয়ন ও দেশের সর্বত্র আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাংকের নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

