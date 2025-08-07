মেট্রোরেলের দুই স্টেশনে ঢাকা ব্যাংকের সিআরএম বুথ চালু
ঢাকা ব্যাংক পিএলসি এমআরটি লাইন-৬-এর ফার্মগেট ও কারওয়ান বাজার স্টেশনে আধুনিক ক্যাশ রিসাইক্লার মেশিন (সিআরএম) বুথ চালু করেছে। এই উদ্যোগকে ব্যাংকটি মেট্রোরেলের যাত্রীদের জন্য সহজলভ্য ও স্মার্ট ডিজিটাল ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও গতিশীল করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে অভিহিত করেছে। পরবর্তী সময়ে লাইন-৬-এর ১৬টি স্টেশনের সব কটিতেই এ সেবা বিস্তৃত করা হবে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, সম্প্রতি এমআরটি লাইন-৬-এর ফার্মগেট স্টেশনে নতুন বুথ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ডিএমডি মো. মোস্তাক আহমেদ, রিটেইল বিজনেস বিভাগের প্রধান এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান, সাধারণ সেবা বিভাগের প্রধান মো. আলতামাস নির্জর, কারওয়ান বাজার শাখার ব্যবস্থাপক সৈয়দ আশরাফুল আমিন প্রমুখ। এ ছাড়া ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) এমডি ফারুক আহমেদ, ডিএমটিসিএলের প্রকল্প পরিচালক মো. জাকারিয়া, পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলম ও কোম্পানি সচিব খোন্দকার এহতেশামুল কবীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা ব্যাংক ও ডিএমটিসিএলের মধ্যে এই কৌশলগত অংশীদারত্বের মাধ্যমে এমআরটি লাইন-৬-এর ১৬টি স্টেশনের সব কটিতে সিআরএম বুথ স্থাপন করা হবে। এই সেবা দৈনিক ২৪ ঘণ্টা ও সপ্তাহে সাত দিনই চলবে, যার মাধ্যমে নগদ জমা ও উত্তোলন, ক্রেডিট কার্ডে বিল পরিশোধ এবং ব্যালেন্স যাচাইসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা সহজে উপভোগ করতে পারবেন।