দেশের বাজারে কিয়া স্পোর্টেজ গাড়ির যাত্রা শুরু

দেশের বাজারে কিয়া স্পোর্টেজ গাড়ির যাত্রা শুরু
বাংলাদেশে কিয়া স্পোর্টেজ-২০২৬ গাড়ির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছে কিয়া বাংলাদেশ। গত রোববার রাজধানীর তেজগাঁও-গুলশান লিংক রোডে অবস্থিত কিয়ার শোরুমে এই গাড়ির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেঘনা গ্রুপের অপারেশন ডিরেক্টর আশিক উন নবী ও বিপণনপ্রধান নাফীজ ইমতিয়াজ করিম; মেঘনা কার ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) আবু বকর ও বিপণন ব্যবস্থাপক সাজ্জাদ চৌধুরী; কিয়া চট্টগ্রামের হেড অব অপারেশন মির্জা মো. আহসান রেজা প্রমুখ।
এ ছাড়া অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ, নৃত্যশিল্পী ফারজানা হৃদি শেখ, ইনফ্লুয়েন্সার সালমান মোহাম্মদ মুক্তাদির, দিশা ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, নতুন কিয়া স্পোর্টেজ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, নান্দনিক নকশা ও স্বকীয় নকশার সমন্বয়ে এসইউভি সেগমেন্টে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করে কিয়া বাংলাদেশ। বিশেষ করে এক্স-লাইন প্যাকেজের এক্সটেরিয়র নকশা গাড়িটিকে আলাদা পরিচিতি দেবে।