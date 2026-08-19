ব্যাংকাস্যুরেন্স সম্মেলনে পূবালী ব্যাংকের ৪২ কর্মকর্তা সংবর্ধিত
ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি সম্প্রতি শ্রীমঙ্গলের গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্ট অ্যান্ড গলফে তিন দিনব্যাপী ‘ব্যাংকাস্যুরেন্স কনফারেন্স-২০২৫’ শীর্ষক এক সম্মেলন আয়োজন করেছে। ব্যাংকাস্যুরেন্স কার্যক্রম সম্প্রসারণের কৌশল, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং গ্রাহকদের কাছে ব্যাংক ও বিমা সেবার সমন্বিত সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞপ্তি।
২০২৫ সালে ব্যাংকাস্যুরেন্স ব্যবসায় সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মেলনে পূবালী ব্যাংকের ৯ কর্মকর্তাকে ‘বর্ষসেরা’ পদক এবং ৩৩ কর্মকর্তাকে সম্মাননা সনদ দেওয়া হয়।
সম্মেলনে পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আলী প্রধান অতিথি; ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্সের কনসালট্যান্ট শফিউল আলম খান চৌধুরী ও পূবালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. শাহনেওয়াজ খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্সের সিইও উত্তম কুমার সাধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির ডিএমডি ও সিএফও মিল্টন বেপারী, পূবালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান ব্যাংকাস্যুরেন্স কর্মকর্তা মো. ফয়জুল হক শরীফসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।