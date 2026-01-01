টয়োটা গাড়ির ক্রেতাদের জন্য নতুন সেবা

টয়োটা গাড়ির ক্রেতাদের জন্য নতুন সেবা
টয়োটা গাড়ির ক্রেতাদের জন্য নতুন সেবা এনেছে টয়োটা বাংলাদেশ লিমিটেড (টিবিএল)।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, টয়োটা টুসো এশিয়া প্যাসিফিক প্রাইভেট লিমিটেড দেশজুড়ে আরও উন্নত গ্রাহকসেবার অঙ্গীকার করছে। তাই টয়োটার আন্তর্জাতিক মানের গাড়ি ও সেবা সরাসরি পৌঁছে দিতে তাদের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক প্রতিষ্ঠান টয়োটা বাংলাদেশ লিমিটেডের (টিবিএল) মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
টয়োটার একমাত্র সহায়ক প্রতিষ্ঠান টিবিএল এখন থেকে বাংলাদেশে সরাসরি নতুন টয়োটা গাড়ি, যন্ত্রাংশ ও আন্তর্জাতিক মানের বিক্রয়োত্তর সেবা দেবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, নিয়মিত আপডেট, অফার ও ক্যারিয়ার–সংক্রান্ত তথ্যের জন্য www.toyota-bd.com ও ফেসবুক পেজ www.facebook.com/ToyotaBangladesh ভিজিট করতে বলা হয়েছে। নিজস্ব শোরুমের +০৯৬৪৩৩৩৩৭৭৭ নম্বরে ফোন করে আরও বিস্তারিত জানা যাবে। শোরুমটি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।