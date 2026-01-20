পূবালী ব্যাংকের বার্ষিক ব্যবসায় সম্মেলন

পূবালী ব্যাংকের বার্ষিক ব্যবসায় সম্মেলন
পূবালী ব্যাংকের এডিসি বিভাগের বার্ষিক ব্যবসায় সম্মেলন-২০২৬ গত রোববার ঢাকায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পূবালী ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ((এমডি) ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মোহাম্মদ ইছা, মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, আহমদ এনায়েত মনজুর, মো. শাহনেওয়াজ খান ও মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের এডিসি বিভাগের প্রধান ও উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) মো. রবিউল আলম।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী সম্মেলনে ব্যাংকের ব্যবসায়িক অর্জন এবং ভবিষ্যতে করণীয় নিয়ে আলোকপাত করেন। এ ছাড়া চলতি ২০২৬ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কৌশল ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।