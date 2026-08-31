টয়োটার ট্রেডমার্ক, লোগো ব্যবহারে অনুমতি লাগবে, জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি

টয়োটার ট্রেডমার্ক, লোগো ব্যবহারে অনুমতি লাগবে, জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি
টয়োটা ব্র্যান্ডের স্বকীয়তা ও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে এর ট্রেডমার্ক, লোগো ও অন্যান্য ব্র্যান্ড উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ অনুমোদন নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে টয়োটা বাংলাদেশ লিমিটেড। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টয়োটা নাম ও লোগো নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক। বিজ্ঞাপন, ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, প্রিন্টেড সামগ্রী, সাইনেজ, মার্চেন্ডাইজসহ যেকোনো ধরনের প্রচার ও ব্যবহারে টয়োটার ট্রেডমার্ক, লোগো বা অন্যান্য ব্র্যান্ড উপকরণ ব্যবহারের আগে টয়োটা বাংলাদেশ লিমিটেডের পূর্বানুমোদন নেওয়া আবশ্যক।
প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, অনুমোদন ছাড়া টয়োটার ট্রেডমার্ক বা ব্র্যান্ড উপকরণ ব্যবহার করলে ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব ও পরিচিতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। তাই যেকোনো ধরনের ব্র্যান্ড সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত অনুমোদনপ্রক্রিয়া অনুসরণ করার অনুরোধ জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
টয়োটা ব্র্যান্ডের সুনাম, স্বকীয়তা ও যথাযথ উপস্থাপন বজায় রাখতে গ্রাহক, অংশীদার ও সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ব্র্যান্ড ব্যবহারের অনুমতি বা এ–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য টয়োটা বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।