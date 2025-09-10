ট্রপিক্যাল হোমসের মেগা প্রকল্পের নকশা করবেন রফিক আজম
দেশের অন্যতম আবাসন প্রতিষ্ঠান ট্রপিক্যাল হোমস লিমিটেড ও খ্যাতনামা স্থপতি মো. রফিক আজমের (শতত্ত্ব আর্কিটেকচার) মধ্যে একটি ডিজাইন বা নকশা প্রণয়নবিষয়ক চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় ট্রপিক্যাল হোমসের ‘ট্রপিক্যাল লেকফ্রন্ট রেসিডেন্স’ নামক মেগা আবাসিক প্রকল্পের স্থাপত্য ডিজাইন বা নকশা প্রণয়ন করবেন স্থপতি মো. রফিক আজম। এই আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হবে ৫১ কাঠা জমির ওপর, যা রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত।
ট্রপিক্যাল হোমস লিমিটেড এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, চুক্তি স্বাক্ষরের পর স্থপতি মো. রফিক আজম তাঁর দলসহ প্রকল্প সাইট বা এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ভবনের নকশা ও ধারণা নিয়ে জমির মালিকসহ ট্রপিক্যাল হোমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও পরিচালকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন।