৯ মাসে ব্যাংক এশিয়ার মুনাফায় ৭১% প্রবৃদ্ধি

৯ মাসে ব্যাংক এশিয়ার মুনাফায় ৭১% প্রবৃদ্ধি
চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ব্যাংক এশিয়ার নিট মুনাফা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে ব্যাংকটি ৩৫১ কোটি টাকা নিট মুনাফা করেছে, যা ২০২৪ সালের একই সময়ে ছিল ২০৫ কোটি টাকা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ব্যাংক এশিয়া।
এদিকে গত ২৯ অক্টোবর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ব্যাংক এশিয়া টাওয়ারে আয়োজিত এক অনলাইন অনুষ্ঠানে আর্থিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সোহেল আর কে হোসেন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) এ এন এম মাহফুজ ও নূরুল্লাহ চৌধুরীসহ উপব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা ও প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বছরের প্রথম ৯ মাসে বিনিয়োগ থেকে ব্যাংকটির আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ১ হাজার ৯৩০ কোটি টাকা হয়েছে। এ কারণে পরিচালন মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংকটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) দাঁড়িয়েছে ২ টাকা ৫৮ পয়সা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ১ টাকা ৪৪ পয়সা। এ ছাড়া শেয়ারপ্রতি সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ২৯ টাকা ২৮ পয়সা, যা গত বছরের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ব্যাংকটি প্রায় ৩৯ কোটি ৯০ লাখ টাকা নিট মুনাফা করেছে।