আকিজ মোটরসের নতুন পরিবেশক ইকো–নেস্ট পাওয়ার, কাজ করবে টাঙ্গাইলে

আকিজ মোটরসের নতুন পরিবেশক ইকো–নেস্ট পাওয়ার, কাজ করবে টাঙ্গাইলে
টাঙ্গাইল জেলায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করতে ইকো-নেস্ট পাওয়ারকে পরিবেশক হিসেবে যুক্ত করেছে আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ মোটরস। এ উপলক্ষে গত রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবেশক নিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আকিজ মোটরসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শেখ আমিন উদ্দীন, পরিচালক শেখ আজমান উদ্দীন, আকিজ মোটরসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাজমুন নাহার, নির্বাহী পরিচালক রুহুল আমিন, মহাব্যবস্থাপক (পরিচালনা) গাজী মনিরুল ইসলামসহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে আরও অংশ নেন ইকো-নেস্ট পাওয়ারের স্বত্বাধিকারী মো. কামরুজ্জামান, বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাব্য পরিবেশক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।
নতুন এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে টাঙ্গাইলে আকিজ মোটরসের বাণিজ্যিক যানবাহন, ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল, ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল, বুয়েট ও সরকার অনুমোদিত ইলেকট্রিক রিকশা পথিক, লিথিয়াম ব্যাটারি, এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম, অটো সার্ভিস ইকুইপমেন্ট ও অটোমোবাইল যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করা হবে।
আকিজ গ্রুপের পরিচালক ও আকিজ মোটরসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আমিন উদ্দীন বলেন, আকিজ মোটরসের প্রধান লক্ষ্য পরিবেশবান্ধব, জ্বালানিসাশ্রয়ী, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর, আধুনিক ও টেকসই পণ্য গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করা। ব্যবসার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই আকিজ মোটরসের মূল উদ্দেশ্য।
ইকো-নেস্ট পাওয়ারের কর্ণধার মো. কামরুজ্জামান বলেন, ‘আকিজ গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আকিজ মোটরসের ব্যবসায়িক অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত। আকিজ গ্রুপের ব্র্যান্ড ভেল্যু ও সাধারণ মানুষের কাছে আকিজ গ্রুপের পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা কাজে লাগিয়ে টাঙ্গাইল জেলায় আকিজ মোটরসের পণ্য বিক্রয়ে সারা দেশে প্রথম হওয়াই ইকো-নেস্ট পাওয়ারের প্রধান লক্ষ্য।’