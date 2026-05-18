সিঙ্গার বেকো নিয়ে এল ‘সবার জন্য বিশ্বকাপ’ অফার

সিঙ্গার বেকো নিয়ে এল ‘সবার জন্য বিশ্বকাপ’ অফার
দেশের প্রতিটি ঘরে ফিফা বিশ্বকাপের উত্তেজনা, আবেগ এবং ইমার্সিভ ভিউয়িং এক্সপেরিয়েন্স পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সিঙ্গার বাংলাদেশ সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে ‘সবার জন্য বিশ্বকাপ’ ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেছে।
সিঙ্গারের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য দেওয়া হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই ক্যাম্পেইনের আওতায় দেশব্যাপী যেকোনো সিঙ্গার বেকো শোরুম অথবা singerbd.com থেকে সিঙ্গার বা বেকো টেলিভিশন কিনে সৌভাগ্যবান ১ হাজার গ্রাহক পেতে পারেন ফ্রি টিভি। এ ছাড়া নির্দিষ্ট মডেলের টেলিভিশন কিনে গ্রাহকেরা উপহার হিসেবে পাবেন ক্যাম্পেইনের বিশেষ টি-শার্ট এবং ফুটবল। ফিফা বিশ্বকাপের আনন্দকে আরও সহজলভ্য ও প্রাণবন্ত করতে এই ক্যাম্পেইনে আকর্ষণীয় বিনিময় সুবিধা এবং ছাড় দেওয়া হয়েছে।
সিঙ্গার বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা দল এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে দেশব্যাপী একযোগে এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়। বিশ্বের অন্যতম বড় এই ক্রীড়া আসরকে কেন্দ্র করে গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, টেলিভিশন বিক্রি বাড়ানো এবং দেশজুড়ে একটি ভিন্নধর্মী মার্কেটিং কমিউনিকেশন তৈরি করাই এই ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এমএইচএম ফাইরোজ বলেন, বাংলাদেশে লাখো মানুষের কাছে ফুটবলের এক অনন্য আবেগ রয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপের সময় পরিবার, বন্ধু এবং পুরো সমাজ খেলার আনন্দে মেতে ওঠে। বিষয়টি মাথায় রেখেই সিঙ্গার বেকো সবার জন্য বিশ্বকাপ ক্যাম্পেইনটি সাজিয়েছে। যাতে বিশ্বকাপের আনন্দ নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।