গ্রীনহেরাল্ড অ্যালামনাইয়ের পুনর্মিলনী

গ্রীনহেরাল্ড অ্যালামনাইয়ের পুনর্মিলনী
গ্রীনহেরাল্ড স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে রাজধানীতে সম্প্রতি আয়োজিত হয়েছে মিট অ্যান্ড গ্রিট সন্ধ্যা। এই মিলনমেলায় প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সিস্টার এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় প্রতিষ্ঠানটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এবারের আয়োজনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘ঐক্যের সুরে, ঐতিহ্যের আলোয়, উদ্দেশ্যের নতুন দিগন্ত’। মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন গ্রীনহেরাল্ড অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের সভাপতি ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চেয়ারম্যান শরীফ জহির। এ সময় প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার, যোগাযোগ এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য একটি মেন্টরশিপ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সিস্টারদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ সিস্টার জ্যাকলিন এল গোমেজ এবং মেন্টর রোনাল্ড ক্রুজ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রীনহেরাল্ড অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, সহসভাপতি তানজিন ফেরদৌস আলম, সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহিন এম রহমান এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহজাবীন হাশিম, উপমা বিশ্বাস, মসিহা ইশরাত, কাওসার আহমেদ, মীর মোসাব্বির আলীসহ প্রমুখ।