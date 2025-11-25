শেষ হলো শক্তিকন্যা লিডারশিপ কোহর্ট, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি খাতে নারীদের প্রশিক্ষণ
শেষ হলো চার মাসব্যাপী শক্তিকন্যা লিডারশিপ কোহর্ট ২০২৫। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতে পড়া তরুণীদের বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মান ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ও বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এবং জিআইজেড বাংলাদেশ ও ডেভটেল পার্টনার্স যৌথভাবে এই শক্তিকন্যা উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করছে। এ বছরের কোহর্টে ৭৫ জন অংশগ্রহণকারী নেতৃত্ব, টেকসই জ্বালানি প্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব দক্ষতা ও পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারীরা মেন্টরশিপ সেশন, ফিল্ড ভিজিট, আবাসিক বুটক্যাম্পসহ উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।
সমাপনী অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধি, জার্মান দূতাবাস, বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন। বক্তারা জ্বালানি খাতে নারী–পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা আরও বলেন, বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের দায় নগণ্য। এই প্রক্রিয়ায় নারীদের নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তাঁরা।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন শক্তিকন্যার সঙ্গে কাজ করতে পেরে গর্বিত। শক্তিকন্যা নারীদের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আরও সমতাপূর্ণ, উদ্ভাবনী, সমৃদ্ধ ও টেকসই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা পালন করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত রুডিগার লোটজ বলেন, জ্বালানি খাতকে নারীবান্ধব করার বিষয়ে আমাদের যে অঙ্গীকার, তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা চাই, নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের টেবিল ও জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণে নেতৃত্ব দেবে। সেই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে তারা নেতৃত্ব দেবে—সেটাও আমাদের চাওয়া।
অনুষ্ঠানে ইনফ্রাস্ট্রাচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (ইডকল), সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআরইএ), বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। টেকসই জ্বালানি খাতে নারীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তাঁরা।